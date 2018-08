Kolmekordne Saksamaa ralli võitja Ogier: püüame Neuville’iga vahet vähendada

Soome rallil polnud prantslasel piisavalt kiirust, et võidule või isegi poodiumikohale kihutada. Viiekordne maailmameister sai meeskonnakaaslastelt abi, et teenida viienda koha punktid. «Soomes ei olnud meil soovitud kiirust, aga Saksamaa ralli on täiesti erinev ja meie eesmärk on heidelda jälle kõrgete kohtade nimel,» sõnas Ogier M-Sport meeskonna pressiteate vahendusel.