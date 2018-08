Kolm võidupunkti korjas avavoorust terve kevadine esiviisik eesotsas tiitlikaitsja Manchester Cityga, kes jooksutas võõrsil suurema osa mänguajast edukalt Londoni Arsenali ning võitis lõpuks tänu Raheem Sterlingu ja Bernardo Silva väravatele 2:0. «Oli see täiuslik mäng? Jah,» ei raisanud City peatreener Pep Guardiola võltstagasihoidlikkusele aega. «Meil on hulk mängijaid, kelle vorm pole veel parim, kuid oleme juba üle kahe hooaja koos olnud ja teame, mida teha. Muutume edaspidi üha paremaks. Patt oleks hetkekski kurta, sest mul on suurepärane meeskond.»