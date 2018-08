Saksamaa ralli liider on viimase võistluspäeva eel eestlane Ott Tänak, kelle vahe lähimate jälitajatega on juba üle 43 sekundi. Mis juhtus Sebastien Ogieriga? Kuhu on kadunud Thierry Neuville'i kiirus? Ning mis ikkagi on Tänaku fenomen? Vaata Postimehe Kanal 12 rallisaadet laupäeva õhtul kell 23.30.