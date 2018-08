Salah sattus oma tegevusega politsei huviorbiiti

Salahi filmiti meeskonna fännide poolt, kui mees sõitis autoga linnas. Videolt on näha, kuidas egiptlane sõitmise ajal oma telefoniga tegeleb. Antud video on jõudnud ka politsei valdustesse ja edastatud valikku osakonda.

Liverpooli pressiesindaja andis teada, et nad on olukorda mängijaga klubi siseselt arutanud ja sellest ka politseid teavitanud. Pressiesindaja lisas, et edaspidised otsused ja järelmeetmed võetakse vastu nelja silma all rääkides.