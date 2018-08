Traavisport: rootslane jäi paari millimeetri tõttu ilma kahest miljonist eurost

Enne viimast talongile kantud võidujooksu oli võiduvõimalus säilinud kahel piletil, kes mõlemad vajasid, et 3140 meetri distantsil võtaks esikoha Readly Express. Fotofiniši pika uurimise järel kuulutasid kohtunikud aga mõne millimeetriga võitjaks Propulsioni.

Mõlemad täistabamusele lähedal olnud ennustajad said lohutusauhinnana 25 000 eurot (ette nähtud talongidele, kus on üks eksimus), aga see oli väike lohutus arvestades, kui lähedal olid kaks miljonit.