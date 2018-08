Reali uus väravavaht tekitab Tallinnas paksu verd

Liitumine Realiga on Atleticos Courtois' vastu valitsevat imetlust aga oluliselt kärpinud. «Courtois'd Reali särgis näha on valus,» sõnas Atletico endine kapten Gabi ajalehele AS antud intervjuus keerutamata. «Kui oled ühes klubis mänginud ja nendega karikaid võitnud (Courtois oli Atletico esiväravavaht, kui 2014 võideti Hispaania meistritiitel - toim), siis on kummaline ja valus näha seda meest rivaali ridades.»