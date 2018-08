Hyundai tiimipealik: uueks hooajaks on koht kindel vaid Neuville'il

Neuville, kes juhib MM-sarja 21 punktiga valitseva maailmameistri Sebastien Ogier' ees, andis Autosport.com-ile teada, et jätkab ka 2019 hooajal Hyundai meeskonnas ning lepingu sõlmimine on pigem aja küsimus.

Hyundai tiimijuht Alain Penasse lausus, et Hyundai meeskond teeb kõik selleks, et belglane oma ridades hoida: «Me tahame kindlustada Thierry'd oma meeskonda ka tulevikuks, seal ei ole mingit saladust. Küsimus on lihtsalt nüüd pisikestes kokkulepetes.»

Järgmiseks hooajaks on aga teiste sõitjatega kõik lahtine. Lepingud on olemas MM-sarja sõitjatest vaid Ott Tänakul Toyotaga ning Andreas Mikkelsenil Hyundaiga. Sültumata Mikkelseni lepingust lausus Penasse, et lepingule vaatamata ei ole nad kindlad, et norralane järgmisel aastal terve hooaja kaasa sõidab. Kindel on vaid belglase osalemine.

Mikkelsen liitus Hyundaiga eelmisel hooajal kolmeks viimaseks ralliks ja näitas kohe suurepärast kiirust. Sel aastal on aga norraka sõit olnud palju vaevalisem ning siiani on kirjas vaid üks poodium kogu hooaja peale.

Siiani on Mikkelsen sel hooajal Sardiinias ja Argentiinas rallisid juhtinud, kuid mõlemal korral on tulnud esikoht loovutada. Sardiinias ei pidanud vastu Hyundai käigukast ja Argentiinas purunes Mikkelsenil rehv. Soome MM-rallil lõppes norraka jaoks hea koha püüdmine varakult üle katuse käimisega.

Siiski on Mikkelsen ise kindel, et meeskond mõistab tema probleemide põhjuseid: «Sa pead alati tulemusi tooma, aga minu meeskond teab, mis me oleme teinud. Nad teavad, millised asjad on olnud tehnilised probleemid ja millised minu enda vead,» lausus Mikkelsen.

«Me oleme juhtinud kolme kruusarallit enne, kui tehnilised probleemid meid tabasid. See on aja küsimus, kui võitleme kogu ralli jooksul võidu peale,» rääkis Mikkelsen.