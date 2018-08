Lennufirmade prohmakas - Eesti noored golfarid on Põhja-Iirimaal, aga nende varustus Veronas

Kevin Christopher Jegers lõpetas päeva tulemusega +8. Rendivarustusega sinasõpradeks ei saanud kuidagi Carl Hellat (+17) ja Joonas Turba (+20). Neist viimase golfivarustus on arvutite andmetel mingil teadmata põhjusel saadetud ilmselt Veronasse. Kui osakoondisest lendas Belfasti läbi Helsingi ja Manchesteri, siis teine osa läbi Helsingi ja Müncheni. Varustus läks kaotsi mõlemal reisiseltskonnal.

Mattias Varjuni kommentaar: «Täna oli ilm harjutusringidega võrreldes tuulisem ja külmem, rohkem õige linksi ilma moodi. Mängisime eeldatavalt keerulisemat rada, aga tagumisel üheksal õnnestusid lähilöögid paremini ja suutsin korraliku ringi kokku panna. Ilma enda keppideta on harjumatu mängida, aga sellele ei saa liiga palju tähelepanu pöörata, igale löögile tuleb ikka samamoodi keskenduda.»

Kevin Christopher Jegersi kommentaar: «Eks ta natukene ebamugav on võõra varustusega mängida. Minul just eriti putter ja wedge'id, mis mul endal on teiste kraadidega. Putter oli teistsugune, kui minu oma, ning selle kõla oli ka erinev, mis natukene häiris. Lisaks mõndasid vajalikke keppe nagu raud-3 komplektis ei olnudki, mis tegi mängimise ka kõvasti raskemaks, kuid pingutasin nii palju, kui võimalik hoolimata kõigest.»