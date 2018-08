Avo Keel nöökis Robert Tähte vastu: eks ta ka libastub vahel oma ütlemistes

Täht on veendunud, et eestlased alustavad pühapäeval 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja võiduga lõunanaabrite üle. «Avo sõidab kindlasti kurvana tagasi, aga natuke on äkki rõõmus ka, kui poeg Markkus (Eesti koondise sidemängija Markkus Keel, Avo poeg – toim) saab võitu maitsta,» rääkis Täht pärast Eesti viimast kontrollmängu.

Keel pole teadupärast suu peale kukkunud ja nõelas Tähte vastu. «Noh, ta on noor mees ja väga palju kogemusi olla ei saa. Eks ta ka libastub vahel oma ütlemistes,» rääkis Läti koondise juhendaja Keel.

Läti ja Eesti kohtuvad EM-valiksarjas eeloleval pühapäeval Riga Arenal. Eesti Võrkpalli Liidu turundusjuhi Toomas Vara sõnul on Eesti fännid esmaspäevase seisuga ostnud kohtumisele Eesti sektorisse 1700 piletit.

Keel on teadlik, et eestlased tulevad nende kodusaali muljet avaldava fänniarmeega. Ta loodab, et kohalik võrkpallipublik vastab samaväärselt. «Lätlased on vähem pileteid ostnud, aga kui mängud toimuvad oma koopas, siis ostetakse pileteid ukse pealt. Lätlane ei ole netiostja, aga võib-olla paar-kolm päeva enne mängu asi elavneb,» selgitas Keel lätlaste käitumismustrit.