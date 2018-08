Saksamaal Bostalsee piirkonnas peetakse sel nädalavahetusel autoralli MM-hooaja üheksas etapp ehk Saksamaa ralli, kus mullust võitu kaitseb Ott Tänak. Nii Toyota kui ka kõik teised tiimid on juba Saarimaal kohal ja rallipargis käib kibe töö, sest avapauk antakse rallile neljapäeva varahommikul toimuva testikatsega ja lühike esimene kiiruskatse on kavas juba neljapäeva õhtul Sankt Wendeli linnas. Pildistamise hetkel uurisid ja puurisid näiteks Toyota tiimi autosid ralli tehnilised delegaadid, veendumaks, et kõik on täpselt nii nagu peab.