EOK hakkab erandkorras maksma seitsmele sportlasele suuremat toetust

EOK asepresident ja tippspordikomisjoni esimees Tõnu Tõniste sõnul on vajalik selge ja konkreetse süsteemi olemasolu, kuid sealjuures on oluline vaadata paindlikult kogu tervikut. «Olümpiaettevalmistussüsteemi aluseks on sportlikud tulemused, mis kehtivad toetuse maksmisel kaks aastat. Praegu on meil aga mitmeid maailma tippu kuuluvaid sportlasi, kes pole selle aja jooksul tiitlivõistlustel vajalikul tasemel tulemust teinud. Samuti on meil mitmeid sportlasi, kes on arenenud väga kiiresti ja kuigi rahvusvaheliste tiitlivõistluste tulemusi neil erinevatel põhjustel ette näidata veel ei ole, usume nende võimekusse need lähiajal välja teenida. Vaatame tippspordikomisjonis tervikut ning jõudsime seisukohale, et teatud juhtudel on eriotsuste tegemine põhjendatud. Sellest lähtuvalt langetasime otsuse maksta eriti kõrge potentsiaaliga sportlastele, kes muidu oleksid septembrist jätkanud C-tasemel, aasta aega B-taseme ettevalmistustoetust. Need on sportlased, kellel on olemas kõik eeldused Eestile järgmiste aastate jooksul võita tiitlivõistlustelt kõrgeid kohti. Loodetavasti jõuavad sportlased vahepealse aastaga realiseerida oma võimed tulemuseks ning tõusta süsteemis ametlikult ja täismahus A- või B- toetusele. Kui vahepeal toimub mingeid muutusi kas nende või ka teiste sportlaste käekäigus, vaatame olukorra jooksvalt üle ning püüame otsustada kõigi alade suhtes õiglaselt ja ausalt,» ütles Tõniste.