Otseblogi: terve (jalgpalli)maailma tähelepanu koondub Lillekülale!

Madridi Real kvalifitseerus superkarikafinaalile tänu Meistrite liiga esikohamängus Liverpooli üle saavutatud 3:1 võidule. Atletico alistas Euroopa liiga finaalis 3:0 Marseille Olympique'i. Real on varem superkarika võitnud neli ja Atletico kaks korda.

2 korda on Atletico superkarikafinaalis mänginud ja mõlemad korrad ka võitjana väljunud - 2010 alistati 2:0 Milano Inter ja 2012 4:1 Londoni Chelsea.

67% on Reali edu superkarikafinaalides - kui 1998 ja 2000 kaotati, siis 2002, 2014, 2016 ja 2017 võideti.

9 superkarikat viimasest 10-st on Hispaania klubid võitnud pärast tänaõhtust finaalmängu. Alates 2009. aastast on tiitel loovutatud vaid 2013. aastal, kui Müncheni Bayern alistas penaltitega Londoni Chelsea.

0 korda on superkarikafinaal lõppenud 0:0 viigiga. Kui mängiti veel kodus-võõrsil (viimati 1997. aastal) lõppes kahel puhul väravateta üks mäng, aga mitte kunagi mõlemad.

23 väravat on löödud eelmises viies superkarikafinaalis, mis teeb keskmiseks näitajaks 4,6 väravat mängu kohta. Eriti resultatiivne oli 2015. aasta finaal, kus FC Barcelona alistas lisaaja järel 5:4 Sevilla.

15. korda võidab täna õhtul superkarika Hispaania klubi. Riikide lõikes on antud arvestuses teisel kohal Itaalia üheksa ja kolmandal Inglismaa seitsme võiduga. Belgia klubid on võitnud kolm, Hollandi omad kaks, Portugali, Saksamaa, Nõukogude Liidu, Šotimaa, Rumeenia, Türgi ja Venemaa klubid ühe tiitli.

7. korda kohtuvad superkarikafinaalis kaks sama riigi klubi. Senisest kuuest säärasest duellist on neli võitnud valitsev Euroopa meisterklubi, kelleks Tallinnas on Real.

5 korda on superkarika võitnud FC Barcelona ja AC Milan. Madridi Realil on neli võitu ja võimalik täna eelpool mainitute rinnale tõusta. Üle ühe superkarika on võitnud veel Liverpool (3) ja Amsterdami Ajax, Brüsseli Anderlecht, Valencia, Torino Juventus ja Atletico (kõik 2).