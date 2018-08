Fernando Alonso – mees, keda jäädakse kuninglikus vormelisarjas igatsema

Ometi, nagu öeldud, on nad kõik ühte meelt – keegi on kõvem nii seitsme- kui ka neljakordsest maailmameistrist. Kes? Fernando Alonso.

Hispaanlase agooniat on viimastel aastatel olnud vormel 1 sarjas valus vaadata. Alonso väärib enamat üksikute punktide kokkukraapimisest ja tõrkuva tehnikaga võitlemisest, kuid võiduvõimelist autot pole McLarenil olnud talle anda. «Lahkun, sest mind ootavad teised ja suuremad katsumused kui need, mida suudate mulle pakkuda.» Nii ütles vormel 1 sarjaga käesoleva hooaja järel hüvasti jättev Alonso oma lahkumiskõnes otse ja ausalt. Ja tal on tuline õigus.

37-aastane hispaanlane maitses etapivõitu viimati üle viie aasta tagasi. Kõik näevad, et ta võtab autost alati välja rohkem, kui selles peidus, rohkem kui keegi teine suudaks. Ent mis on sellest kõigest kasu, kui hetkekski ei leia rahu võidujanune hing, mis on kord saanud maitsta suurimat edu?

«Michael oli imeline sõitja. Aga Fernando vastu oli mul veel raskem. Tal puuduvad nõrgad küljed – ta on küll üks loomupärase ande poolest kiiremaid mehi, aga samas ka väga järjekindel, väga agressiivne. Tal on kõik olemas,» sõnas BBC-le Massa, kes kuulunud Ferrarisse nii Alonso kui ka Schumacheri ajastul. «Fernando tajub kõike, mida auto suudab, ja mõistab võidusõidu käiku. Nii oskab ta igal hetkel teha parima võimaliku sammu.»

«Raske on leida kedagi, kellel oleks rohkem toorest talenti,» tunnistas ka Hamilton, kes kihutas Alonsoga McLarenis kõrvuti 2007. aastal. Ent ainuüksi andekuse najal ei jõua kaugele. «Fernando on ainus mees, kes tiimi tulles kohe ütles, et võtab nüüd kõik insenerid kokku,» meenutas Paddy Lowe, kes töötas toona samuti McLarenis. «Võttiski ning juhtis koosolekut 15 inseneri ees. Ma pole midagi sellist iial näinud. Ta on tõeline liider.»

Leidub neidki, kes näevad Alonsos egoisti, kes asetab enda huvid võistkonna omadest alati kõrgemale, purskab välja, mida tahab, ega hooli headest suhetest kaaslaste ja ülemustega. Ent milline meister oleks tehtud pehmest puust? Alonso lahkumine tähendab, et vormel 1 on kaotanud järjekordse isiksuse.

«Fernando ei ole lihtsalt sihikindel, ta vajab võitu samavõrd, nagu inimene vajab hapnikku. Ilma selleta ta hääbub,» meenutas McLareni võidusõidudirektor Eric Boullier. «Aga muus osas on ta täiesti tavaline. Teda eristab ülejäänud maailmast vaid see, et ta on oma võimete tipul,» leidis Boullier.

Alonsoga hästi läbi saav BBC ajakirjanik Andrew Benson küsis temalt paar kuud tagasi, kas teda tõesti ei näri teadmine, et paljude arvates pole ta saavutanud oma andele vastavat edu.