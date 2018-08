U16 neidude koondis alustab täna B-divisjoni Euroopa meistrivõistlusi

«Ma tean, kus on kõrgtase ja oskan alati allapoole tulla. Nemad on praegu enda parimal tasemel, aga mina tean, mida suudavad professionaalid. Kui ma neile seda seletan, siis nad saavad aru, kus nad täna on ja kuhu on neil võimalik jõuda kui nad kõvasti tööd teevad,» rääkis Bressant suve keskel antud intervjuus Basket.ee-le.

Kogenud prantslase sõnul on areng võrreldes jaanuarikuise BSBC turniiriga olnud märgatav: «Mängud Balti matšil näitasid, et suudame tasavägiselt mängida ka A-divisjoni võistkondade vastu. Järelikult suudame seda ka B-divisjonis. Võrreldes aasta algusega on arenguhüpe olnud väga suur. Aasta alguses ei osanud tüdrukud võitudest mõeldagi. Nüüd on ma näen, kuidas nad tahavad võita! Mentaliteet on muutunud ja see on hea!»