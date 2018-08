Välismaal mänginud Rain Veideman liitus uueks hooajaks Rapla meeskonnaga

Meeskonna mänedžer Jaak Karp on õnnelik, et Eesti koondise pikaaegne liige just Rapla meeskonnaga liitus: «Rain on Raplas meie endiste ja praeguste mängijatega sel suvel juba mõnda aega treeninud. Ei ole saladus, et tema soov oleks ka edaspidi välismaal mängida, aga kuna praeguseks sobivat pakkumist ei ole, otsustas ta uuele hooajale Rapla meeskonnas vastu minna.»



«Mul on hea meel, et Eestis jätkamise puhul pidas Rain just Raplat õigeks kohaks, kus temale omane mäng taas üles leida. Meie usume, et tema jaoks mitte just meelepärane hooaja lõpp Itaalias ei teinud Veidemani kehvemaks korvpalluriks, vaid andis ainult kogemusi juurde,» rääkis karp.