Mida peab Tänak Saksamaa ralli suurimateks väljakutseteks?

«Enesetunne on hea, meil läks Soomes hästi ja mul on alati Saksamaal meeldinud sõita,» rääkis Tänak pressikonverentsil. «Ralli on ikkagi ralli, sa ei tea kunagi mis juhtuda võib. Meil on olnud sellel hooajal varem juba positiivseid emotsioone asfaldilt. Teame, et suudame olla kiired. Eesmärk on sõita ikkagi võidu peale,» lausus Tänak.

Pressikonverentsil küsiti ka Eesti rallimehe käest, kas Saksamaal on raskem sõita sõjaväe alal või istanduste vahel. «Nad on mõlemad erinevad, aga see keskendumine mida sa vajad, on küllalti võrdne. Istandustes on palju mahapöördeid, teisel läbimisel on palju muda teel, mis vajab rohkem keskendumist,» rääkis saarlane viinamarjaistanduste vahel sõitmisest.

«Sõjaväe osal on hoog pidevalt üleval. Samason palju mahapöördeid jakõik nad on erinevad. Pinnas muutub pidevalt, me ei saa kumbagi alahinnata, peame kõigeks valmis olema,» arvas Tänak.