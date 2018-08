Ogier on meeskonda vahetamas? «Olen teiste meeskondadega vestelnud»

«Soome ralli ei olnud selline nagu me oleksime tahtnud, aga nüüd oleme asfaldil, kus mulle rohkem meeldib sõita. Olime viimati siin kiired, loodame uuesti võidu peale sõita,» rääkis Ogier.

«Test oli väga hea, aga alati soovid esimesi katseid näha, et kas kiirus on sama hea nagu endale tundub. Testil sõidad üksi ja siis tundub hoog hea olevat, aga ralli ajal on olukord võib-olla hoopis teine. Siiski olen ma rahulik ja enesekindel,» lausus Ogier.

«Peame võtma ühe ralli korraga. Hetkel on tunne väga hea, arvan, et meil on head võimalused sõita Saksamaal võidu esikoha nimel. Tegelikult on ainus tähtis asi olla alati Neuville'i ees. Soomes me olime, nii et tähtsaim ülesanne oli täidetud, isegi kui ralli meil väga ei õnnestunud,» avaldas Ogier oma eesmärgid kogu tulevaks hooajaks.

Küsimusele, kas Ogier on kindel, et Ford või karjääri lõpetamine on tema ainukesed variandid, vastas prantslane üllatunult: Millal ma seda ütlesin? Mul endal ei ole meeleski! Olin rahul selles meeskonnas, kus ma olin, vabandust - selles meeskonnas, kus ma olen,» läks Ogier' keel korralikult sõlme ja nii mõnigi inimene võttis seda vihjena.