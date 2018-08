Latvala kinnitas, et karjäär jätkub MM-sarjas, ent kus?

Toyota sõitjatest on seni tundnud end kindlana vaid Ott Tänak, kellel on Toyotaga sõlmitud mitmeaastane leping. Küsimärgi all on olnud Latvala ning teise soomlase Esapekka Lappi saatus, ent Latvala ise kinnitas Saksamaa ralli eel, et muretsemiseks pole põhjust.

«Palju lihtsam on nüüd rallit sõita, kui ei pea tuleviku pärast muretsema. Aga ütleme nii, et oleme jõudnud kokkuleppele, vaid allkirjad on paberile panemata,» sõnas ta.

Latvala lepingutega tegeleb tema mänedžer Timo Jouhki, kes kinnitas, et silmapiiril on siiski Toyota. «Jah, see on eesmärk, aga ainult Timo teab detaile täpsemalt.»