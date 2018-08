PM Saksamaal. Maailmameistri kiiranalüüs: kus pannakse paika jõuvahekorrad?

REEDE

Ingrassia: «Tegelikult on meie jaoks terve reede jooksul oluline, sest stardime healt positsioonilt. Peame proovima edumaa sisse saada. Kui juhtub sadama, on ka rehvivalik väga oluline. Teame, et sel nädalal tuleb raske võitlus paljude sõitjate vastu – puhata pole võimalik.»

LAUPÄEV

Ingrassia: «Sõidame ju tegelikult sõjaväepolügoonil. See on Saksamaa ralli jaoks päris tüüpiline paik, kuid järele mõeldes on sellises kohas veidi imelik sõita. Alati on oht eespool startinud auto alt teele lennanud kivi tõttu rehv lõhkuda või komistada betoonblokkide vahele tekkinud astmele.»