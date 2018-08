Jalgpallimaailma üleminekuperioodi veidraim tehing? Meeskond müüs maha 18 mängijat ja ostis asemele 10 kitse

Kitsed jalgpalliväljakul pole midagi uut. Hennes, kes on Saksamaa klubi Kölni maskott, viibis ka staadionil mängudel.

Hetkel, kui jalgpallimaailmas on käimas üleminekuperiood, pole selles midagi ebatavalist, et mängijaid müüakse ja ostetakse. Veidi erilisem on lugu siis, kui korraga müüakse maha 18 mängijat ja saadud raha eest ostetakse klubisse hoopis kümme kitse.