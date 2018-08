PM Saksamaal. Ogier' kaardilugeja Ingrassia: esinumbri eelistamine kuulub spordi juurde

«Selliseid otsuseid langetab tiimipealik. Malcolm (Wilson, Fordi tiimipealik – toim) on korra karjääri jooksul võistkondliku tiitli ühe punktiga kaotanud. On mõistetav, et ta ei taha sellist kaotusekibedust enam kunagi kogeda,» sõnab Ogier kaardilugeja Julien Ingrassia.

Prantslane möönab, et teatud juhtudel on tiimikäsklused vältimatud. «Jättes kõrvale spordipoliitika ja vahest ka tiimikäsklused saan Fordi meeskonna teiste kaardilugejatega väga hästi läbi.»

Ingrassia jaoks on oluline, et kõik sõitjad ja kaardilugejad saaksid omavahel läbi nagu üks meeskond. «Kui keegi tunneb, et talle tehakse liiga või et ta lihtsalt pole rahul, tuleb sellest koosolekutel juttu teha.»