Video: Beckhamist superstaari teinud imevärav tähistab 22. sünnipäeva

Inglismaa meistrivõistluste esimese vooru kohtumises silmas Beckham, et vastaste väravavaht Neil Sullivan seikleb puurisuust kaugel ja saatis palli keskjoonelt väravasse. Beckhamit peeti juba enne väga andekaks mängijaks, ent just too värav tõestas, et tema paremas jalas peitub maagiline puude, mis tegi inglasest lõpuks üleilmse vutiikooni.