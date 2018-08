Ott Tänak FIA ametnike pingutustest muuta rallisid turvalisemaks: keskendutakse valedele asjadele

Eelmisel kuul sõidetud Soome MM-ralli läbis sel korral mitmeid kitsaid ja aeglaseid lõike, mis varem kasutuses pole olnud. Rallisõitjad ise tõstatasid küsimuse, et kas selline asi tegi midagi siis reaalselt ka turvalisemaks? Aasta varem langetati Soomes keskmist kiirust šikaanidega, mida jätkus praktiliselt igale katsele, kuid sõitjatele sellised asjad ei meeldi absoluutselt.

Kui Ott Tänak 2017. aastal Rootsi MM-ralli Knoni kiiruskatsel jõudis lõppu nii, et keskmiseks kiiruseks oli 138 km/h, oli korraldajatel selge, et edaspidi tuleb midagi muuta. Sõitjad ise leidsid, et kiirus tuli lihtsalt pikkadest sirgetest, mis ei ole mingit moodi sõitjatele ohtlikud.

«Katse ei olnud mitte kuskilt otsast ohtlik. Mina leian, et selline turvalisuse kaalutlusel katsete muutmine pole vajalik. Soomes sõidame laiadel kruusateedel, kus selline kiirus pole samuti kuidagi viisi ohtlik,» lausus Tänak enne Soome MM-rallit Autosport.com'ile.

«Soome ralli on kiire, me teame seda. Aga selliste autodega, nagu me sõidame, on masinad ülimalt stabiilsed ja nendega on hea sõita. Ma ei ole kunagi tundnud, nagu rallit sõites oleks mul probleeme turvalisusega,» rääkis Tänak.

«Keskmine kiirus ei näita tegelikku olukorda. Halvad kohad on need, kus puud on teele väga väga läheda. Tihti on sellised kohad just kitsamatel teedel. Lai ja kiire katse ei muuda küll midagi ohtlikuks. Vaadake kasvõi Korsikat, seal on tee kitsas ja aeglane, aga samas ka ohtlikum kui mujal,» avaldas Tänak oma arvamust.

«Meil pole vaja kedagi, kes istub laua taga, vaatab paberit ja ütleb, et see on liiga kiire. Kitsaid katseid kasutades ei muutu asi kuidagi turvalisemaks, vaatamata sellele et keskmine kiirus väheneb. Keskendutakse valedele asjadele. Eelistan küll selliseid väikseid teid eelmisel aastal kasutusel olnud šikaanidele, aga inimesed peavad aru saama, et kiirus pole see, mis meie ala ohtlikuks teeb,» rääkis Tänak.

Viiekordne maailmameister Sebastien Ogier on šikaanide ja muude sarnaste elementide täielik vastaline. «Kõik mis on tehislikult tekitatud on minu jaoks täielik p*sk. Paljud uued katseosad olid Soomes väga lahedad. Kui katsed lähevad liiga laiaks, siis on olukord muidugi samuti halb, sest siis läheb kiirus ebareaalselt suureks,» arvas Ogier.

FIA autoralli direktor Yves Matton selgitas, et Soome MM-ralli korraldajad muutsid läbitavaid katseid omal algatusel, mitte kellegi käsu peale. Saksamaal toimuval kohtumisel üritatakse leida kõigile sobilikku lahendust.