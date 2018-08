Ogier: Tänakule on raske midagi vastu panna

«Ott on väga kiire olnud. Ei tahaks veel öelda, et talle pole võimalik üldse vastu saada, aga kohati näib tõesti, et tema vastu on raske rohtu leida,» nentis eestlasele 7,2 sekundiga kaotav Ogier. Tänaku tiimikaaslane Jari-Matti Latvala, kes on 22,4-sekundilise kaotusega kuues, tõdes, et meeste vahe on enesekindluses. «Kui kõhkled, kaotad vähehaaval igal pool aega,» lausus Latvala.