Tänaku tiimikaaslane: Oti tempos me ei püsi

Eestlase tiimikaaslastest on Esapekka Lappi neljas ja Jari-Matti Latvala kuues. «Oti tempos me ei püsi,» tõdes Lappi. «Tänak on hoos, aga teistega suudame võrdselt sõita küll. Õhtustel kiiruskatsetel tahaksime natuke juurde panna.»