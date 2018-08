Tommi Mäkinen: Ott on väga-väga-väga pedantne, aga nii peabki olema

«Auto liigub hästi ja sõitja teeb ka head tööd. Tundub, et Ott usaldab autot täielikult. Kõik näib pealtnäha lihtne. Ott on väga-väga-väga pedantne – kõik peab paigas olema. Aga see ongi autosport. Kõik peabki klappima, kui tahad tõeliselt head tulemust teha. Siis on see lihtne,» sõnas Mäkinen.