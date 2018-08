PM Saksamaal. Tänakut jälitav Ogier: nukker hetk tuleb siis, kui tabloole vaatan

Ogier lõõpis enne mikrofini ette astumist pisut Toyota tiimipealiku Tommi Mäkineniga. Millest jutt? «Ütlesin talle, et lõpetagu oma mootorite tuunimine, nad on niigi liiga kiired!» naeris Ogier. «Oti püüdmine ei ole võimatu, aga väga raske küll. Tunnen end roolis hästi, mul on lõbus sõita ja saan autoga mängida, aga nukker hetk tuleb siis, kui tabloole vaatan ja näen, et kaotame jälle sekundeid.»

Eelmisel hooajal oldi veel koos Fordis. «Ott on kõva, see on selge. Mullu avaldas ta mulle kõvasti muljet ja pidin kõvasti vaeva nägema, et temast eespool püsida. Võitleksin temaga aga parema meelega siis, kui ta oleks endiselt mu meeskonnakaaslane! Kui näen, et ta on jälle 1,6 sekundit kiirem... mis seal ikka, proovime uuesti, aga ega ma ei tea, mida täpselt ette võtta. Mis puudutab MM-tiitlit, siis ega tal enam eksimisruumi pole, aga võimalus jääb,» arvas Ogier.

Lappi: mul pole veel piisavalt julgust

Reedese päeva üks õnnetumaid mehi oli Esapekka Lappi, kes kaotas liidritele kohati kõvasti aega ja tunnistas, et lihtsalt ei julge eksimustega riskides rohkem gaasi vajutada. «Hommik oli okei. Pärastlõuna oli s*tt,» kõlas tema lühike analüüs võistluspäevale. «Ma ei ole mudastel lõikudel piisavalt julge. Vajan rohkem kogemusi. Eks vaatame homme, kuidas poodiumilootustega on. Loodame, et Panzerplatte sobib meile rohkem. Aga neljas koht on kindlasti realistlik. Oleks muidugi tore ka Thierryst ette pääseda, aga kui hakkan pingutama nagu idioot, siis ei saa ma üldse kellestki mööda,» võttis Lappi oma dilemma siiral moel kokku. Reedese päeva järel on ta paremustabeli seitsmendal real, ent neljas koht jääb vaid viie sekundi kaugusele.

