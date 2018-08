Jari-Matti Latvala: Tänak sõidab uskumatult hästi

Latvala on enne laupäevast võistluspäeva viies, pjedestaalikohast lahutab soomlast 11,4 sekundit. «Mu auto on seadistatud puhaste teede jaoks ja seetõttu kaotasin mudastel lõikudel aega,» sõnas Latvala. «Ilmselt homme on teed puhtamad, mis peaks mulle paremini sobima. Lisaks sellele saab sõita Baumholderi sõjaväealal, kus on laiad teed. Mulle meeldib, kui saab valida sõidutrajektoori nagu ringrajal.»