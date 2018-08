Neli itaallast ja eestlane ehk kellega hakkab Klavan Cagliaris mänguaja nimel heitlema?

Eelmisel hooajal mängisid Cagliaris keskkaitses vahelduva eduga viis mängijat: itaallased Luca Ceppitelli (27 mängu 38st), Fabio Pisacane (24), Marco Andreolli, Filippo Romagna (mõlemad 23) ja brasiillane Leandro Castan (14). Kõik peale Castani, kes lahkus laenulepingu järel AS Romasse ja sealt edasi Vasco da Gamasse, jätkavad praeguse seisuga Cagliaris ka uuel hooajal.

Romagna, kes jalgpallihariduse omandanud Torino Juventuse akadeemias, on praegustest keskkaitsjatest kõige noorem, 21-aastane. Ceppitelli on Romagnast kaheksa aastat vanem, kuid Pisacane ja Milano Interi akadeemiast sirgunud Andreolli on Klavani eakaaslased.