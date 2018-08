PM Saksamaal. Ogier leidis riskantse viisi, kuidas Tänaku liidrikohta ohustada

«Otiga pole vahe vähenenud, see vähenes hoopis vales suunas,» märkis Ogier, kes kaotab Tänakule 14,1 ja edestab kolmandal kohal olevat Jari-Matti Latvalata 27,7 sekundiga. «Meil on veel pikk tee minna. Usun, et suudan päeva esimesest poolest õppida ning vaatame, kas suudame midagi muuta.»

Mida täpsemalt muuta? «Ma ei tea, kas saame autost veel midagi välja pigistada. Praegu on sellega hea sõita. Sõidan juba niigi piiri peal, see pole lihtne, aga võib-olla suudan igal pool juba piiri peal sõita. See on väga keeruline, sest ma ei taha lolle vigu teha,» andis Ogier mõista, et kavatseb Tänakut surve all hoida.