PM Saksamaal. Kas Sordo peab kartma Hyundai tiimikäsklusi?

Neuville tunnistas Postimehele, et pole tänase päeva jooksul suutnud oma kiirust leida. «Võib-olla just seepärast on raske, et meie peas kummitab mõte, et me ei tohi ühtegi viga endale lubada, oleme ikkagi MM-sarja üldliidrid. Homme peame kindlasti Lappi selja taga hoidma ning võib-olla suudame leida mingi võimaluse kiiruse arendamiseks.»