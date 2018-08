Postimehe video: Ogieri tarmukus läks kalliks maksma

Päeva lõpuks on Ogier seitsmendal kohal, kaotust Tänakule on +1.51,2.

«Ma ei teagi, kuidas see juhtus. Nende kividega on alati loterii,» sõnas ta ja rõhutas, et asi polnudki niivõrd Tänaku püüdmises, vaid ebaõnnes.

Prantslane kinnitas WRC TV-le, et sõidab täiskäigul edasi. «Nüüd riskeerin täiega, sest mul pole midagi kaotada. See on muidugi pettumustvalmistav, ega muud ei tahakski teha kui nutta. Meie esitus oli sel nädalavahetusel väga tugev ning me ei saa selle eest väärt tasu.»