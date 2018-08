Tänak kirjutas Eesti ralliajalukku uue peatüki ja tõusis Märtiniga ühele pulgale

Tänakul on nüüdseks kaukas kaks Saksamaa ralli võitu, ühtlasi on ta korra võidutsenud Argentinas, Soomes ja Sardiinias.

Märtin ütles pärast Soome rallit intervjuus Autospordile, et kui Tänak tema saavutusi ei ületaks, siis oleks tegemist läbikukkumisega.

«Ta peabki rohkem kui mina võitma, sest ma arvan, et järgmine põlvkond peakski alati eelmise saavutused üle tegema. Ma eeldan, et ta lööb minu viis rallivõitu üle - kui ei, siis oleks see lausa läbikukkumine.»