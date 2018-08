Toyota spordidirektor: ma ei tea, kuidas Ott seda teeb, aga ei peagi teadma

"Ta on olnud silmapaistev terve nädalavahetuse. Eile oli keerulisem päev kui reede, kuid ta suutis eduseisu hoida. Ma ei tea, kuidas ta seda teeb, aga ma ei peagi teadma,» rääkis Lindström WRC All Live eetris.

«Muidugi tahame mööda saada. 0,8 sekundit on väga tehtav, aga Dani on olnud väga tugev. Samal ajal on EP (Esapekka Lappi) ja Neuville'i (Thierry Neuville'i) vahe väike, loodame, et Neuville läheb suuremat kala püüdma ning saame temast mööda.»

Lappi suurim vaenlane on aga tema ise. «Kõik on tema peas kinni, ta mõtleb, et on teinud siin vigu. Usun, et ta tundis ennast juba mugavamalt ja ta teab täna, mida ta tegema peab.»