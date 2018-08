PM Saksamaal. Teine järjestikune rallivõit ei aidanud Tänakut tiitlile väga palju lähemale

Endiselt on MM-sarja liider belglane Thierry Neuville 172 punktiga. Sébastien Ogier’l on kogutud 149 punkti ning Ott Tänakul 136. Esapekka Lappi paikneb 88 silmaga neljandal ja Andreas Mikkelsen 65 punktiga viiendal kohal.

Enne Saksamaa etappi jäi Tänak liidrikohast 46 punkti kaugusele. Nüüd on see kahanenud 36 punktile. Teisest kohast lahutab saarlast 25 punkti asemel 13 punkti.

Jaht MM-tiitlile muutus kindlasti põnevamaks ja paljud eksperdid on juba hinnanud, et võime seda taas kutsuda kolme mehe võitluseks.

Neuville, Ogier ja Tänak on omavahel võrdselt jaganud käimasoleva hooaja üheksa etapivõitu. Meie rallisõprade seisukohast on oluline ära märkida, et Tänak on tõusvas joones esinenud just hooaja teises pooles.