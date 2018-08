Magnus Kirt võtab täna Pärnus sihikule 90 meetri joone

Rahvusvahelise kergejõustikuõhtu peaalal meeste odaviskes tuleb võistlema Berliinis toimunud Euroopa mesitrivõistluste pronksmedalimees Magnus Kirt (isiklik rekord 89.75). Kuna ilmaprognoos lubab täna õhtuks Pärnusse ilusat ilma ja tugevat läänetuult, mis peaks soosima odaviskajaid, siis ei ole välistatud võimalus, et tänavu juba kolmel korral Eesti rekordit parandanud mees ületab kodupubliku toel täna Pärnus esmakordselt üheksakümne meetri joone. Unelmatepiiri ületamine sobiks võistlusõhtusse suurepäraselt, sest 19. august on ühtlasi Magnuse nimepäev.

Odaviskes on Pärnus stardis tervelt üheksa meest, kelle rekord on rohkem kui kaheksakümmend meetrit. Lisaks Eesti rekordimehele Kirdile on kohal Euroopa juunioride meister ja Berliini EMi üheksas mees poolakas Cyprian Mrzyglod (isiklik rekord 83.85), Berliinis lõppvõistlusele murdnud Rolands Štrobinders (85.07) ning tema kaasmaalased Gatis Cakss (83.91) ja Patriks Gailums (81.91), möödunud aastal Pärnus isikliku rekordi püstitanud Valgevene meister Pavel Mialeška (85.01), ukrainlane Juri Kušniruk (80.55) ning Eesti mehed Tanel Laanmäe (85.04) ja Erkki Leppik (80.98). Pärnu staadioni rekord on eelmisel aastal Kirdi visatud 85.41.