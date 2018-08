Otseblogi: Gerd Kanter annab Pärnu publikule lahkumisetenduse; mida näitab imelises hoos odaviskaja Magnus Kirt?

Täpselt kümme aastat pärast Kanteri Pekingi olümpiavõitu toimuv kettaheitevõistlus tuleb kõrgetasemeline, sest meie sangari konkurentideks on äsja Berliini Euroopa meistrivõistlustel meie kettaheitelegendi edestanud ja neljanda koha saavutanud Simon Pettersson Rootsist (isiklik rekord 65.88), Berliinis üllatuslikult kohe Kanteri ja sakslase Robert Hartingu järel seitsmes olnud Rumeenia esindaja Alin Alexandru Firfirică, Rio olümpia neljas mees Martin Kupper (66.67), islandlane Guðni Valur Guðnason (65.43), venelane Viktor Butenko (65.97), Ukraina esindaja Viktar Trus (62.05) ja juunioride maailmameistrivõistluste hõbedamees Jevgeni Bahutski Valgevenest.

Odaviskesektoris läheb tänavust vägevat seeriat jätkama eile Birminghami Teemantliiga etapil 85.31ga kolmanda koha saanud Magnus Kirt, kes on selle aasta võistlustel lennutanud oda üle 83 meetri 11 korral. Enne võistlust on arutatud, kas Kirt võiks Pärnus püstitada Eesti rekordi ja visata oda üle 90 meetri. Unelmate piiri ületamine sobiks võistlusõhtusse suurepäraselt, sest täna on ühtlasi Magnuse nimepäev.