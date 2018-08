Federi alistanud Djokovic jõudis võimsa tähiseni

Viimati olid serblane ja šveitslane vastamisi 2016. aasta Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel. Cincinnatis polnud Djokovic aga kunagi võitnud - viiest korrast kolmel oli ta kaotanud just Federerile.

Djokovic, Masters 1000 career titles Indian Wells 5 Miami 6 Monte Carlo 2 Madrid 2 Rome 4 Canada 4 Cincinnati 1 Shanghai 3 Paris 4 ATP World Tour Finals 5 No blanks left to fill

Djokovic ei võtnud aga kogu au endale. «Rogeriga väljakut jagada on au. Temal ja Rafaelil (Nadal) on väga tähtis osa minu elus ja minu karjääris ning minu arengus tennisistina. Nad panevad mind parimat tennist mängima. Nad suudavad mind arendada. Nad panevad mind mõtlema, mida ma pean tegema, et minust saaks maailma parim tennisist!»