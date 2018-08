Itaalia tippmeeskonna fännid nõuavad naiste staadionil oleku piiramist

Lazio ultrad on tuntust kogunud oma jõhkra käitumise, rassismi ja üldise vaenulikkuse suhtes teiste kogukondade vastu. Enne hooaja mängu ringlesid ultrate valduses oleval tribüünil ringi paberid, millel oli kirjas, et naisi sellele alale ei lubata.

Lazio klubi ise on öelnud, et see on mõne üksiku fänni avaldus, ning klubi ise on igasuguse tagakiusamise, rassismi ja diskrimineerimise vastu ning sellist asja kindlasti juhtuda ei tohiks, mis enne esimest mängu juhtus.