Mercedese pealik Wolff: Hamilton saab oma tätoveeringutest ebainimlikku jõudu

Neljakordne maaimameister Hamilton on ise kinnitanud, et usub religioonist tulevasse jõusse. «Ma ei ütle, et F1 on suremist väärt, aga sinu unistused, kirg ja eesmärgid võivad olla küll. Vormel 1 sarjas sõites võib minuga igahetk midagi juhtuda. Usun, et jumal valvab mind,» rääkis Hamilton Vormel 1 taskuhäälingus.

Ka Wolff toetab sellist arvamust, et tema kehal olevatest tätoveeringutest on kasu: «Lewisel on väga selge visioon asjadest, mida ta usub. See teebki temast kõige edukaima Vormel 1 sarja sõitja. Me peaksime seda nägema inspiratsioonina meie endi jaoks. See on uskumatu, kuidas ta suudab rasketel perioodidel leida ebainimlikku jõudu,» lausus Wolff.