Pogba pärast ootamatut kaotust: me ei tahtnudki võita

«Meie suhtumine ei olnud selline, nagu see oleks pidanud olema. Me nagu poleks tahtnudki neid võita. Nad olid rohkem vihased ja agressiivsed kui meie, see paistis platsil kohe välja, rääkis Pogba BBC-le.

Meeskonna peatreener Jose Mourinho lausus, et ta ei hakka ühtegi mängijat individuaalselt süüdistama vaatamata sellele, et osad mängijad tegid väljakul uskumatuid vigu. Kokkuvõttes leidis ta, et meeskond kaotas ikkagi ühiselt. «Tegime oluluistel hetkedel uskumatuid vigu. Need vead purustasid meid,»lausus Mourinho.