Sinisest viirusest tuge saanud Eesti pakkus naabrimeestele tasuta vollekoolitust

«Mul ei tekkinud kordagi tunnet, et see mäng võiks käest libiseda,» lausus Eesti peatreener Gheorghe Cretu. Ta oli küll pahane, et kolmanda geimi lõpp 18:14 eduseisust lätlastele loovutati, kuid tundis samas heameelt, et neljandas end taas kindlalt kehtestati.