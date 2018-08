Klassi näidanud Kirt tiirleb oravarattas, Kanter ootab lõppakordi

Küll aga jättis Kirt selja taha parimal katsel 84.33 visanud värske Euroopa meistri Thomas Röhleri. Teemantliiga kokkuvõttes on eestlane samuti kolmas: Hofmann on kogunud 27, Röhler 26 ja Kirt 21 punkti. 30. augustil Zürichis peetaval finaaletapil senised tulemused nullitakse ehk Kirdil on kõik võimalused võidelda üldvõidu eest.