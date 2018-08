Saksamaa ralli järgsed küsimärgid: kas Tänak jätkab jahti ja kuhu ihkab Ogier?

Kogu selle spekulatsiooni «süüdlane» Tänak hoiab aga madalat profiili. Ta on andnud selgelt mõista, et läheb kõikidel järelejäänud etappidel püüdma esikohta ega mõtle MM-tiitlist. Olles Saksamaal võidu tähistamise melust taastunud, ütles Tänak vabamas õhkkonnas: «Midagi pole teha, vahe Thierryga on ikka veel suur. Järelikult oli see enne Saksamaa etappi väga suur.»