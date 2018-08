Täna otsepilt: Eesti võrkpallinaiskond peab koondisesuve viimase mängu

ENNE KOHTUMIST:

Naiskond mängis Tšehhiga viimati kolmapäeval ning pidi tunnistama vastase 3:0 paremust. E-alagrupi liider on enne laupäeva Soome, kel on koos 7 punkti. Teisel kohal on 5 punktiga Tšehhi ning Eesti on 4 punktiga kolmas. Rootsil on neljandana 2 punkti.

Peatreener Andrei Ojamets ütles, et suuri muutusi kahe mängu vahel teha ei jõua.

«Peame oma peas asju natuke ümber vaatama ja enda jaoks selgeks tegema, et see on viimane mäng selles etapis, järgmised tulevad alles jaanuaris ja kõik on veel võimalik,» ütles peatreener edasipääsuvõimaluste kohta.

«Küsimus on selles, kui palju me sellesse ise usume. Tahame me kindlasti. Ühed tahavad, aga ei tee midagi, teised tahavad ja leiavad võimaluse selleks, et kõik ära teha. Kui me hakkame otsima vabandusi, siis seda lahendust ei tule, me peame otsima võimalusi, tegemaks seda, mida meilt oodatakse ja mida me ise saavutada tahame – võitu. Lihtne ei saa olema, aga kodus oleks kena lõpetada – ma ei räägi isegi võidust, võit oleks väga hea – aga ilusa ja võitlusliku mänguga, et hinge jääks hea tunne,» lisas Ojamets.

Eesti naiskonna koosseis mänguks Tšehhiga: Hanna Pajula, Ingrid Kiisk, Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor, Liis Noormets, Kadi Kullerkann.