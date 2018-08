Otsepilt: uue peatreeneriga Transi esimene proovikivi on Tallinna Kalev

Enne mängu:

Trans jõudis nädala keskel madalama liiga meeskonna vastu SK Kadrina karikavõistlustel kaheksandikfinaali, kui vastane alistati võõrsil 7:0. Premium liigas oldi möödunud reedel üle Viljandi Tulevikust 4:1 ning need olid liigas Transi esimesed punktid alates 12. juunist. Tabelis on säilitatud neljas positsioon, kuid edu Tartu Tammeka ees on sulanud kõigest kolmepunktiliseks.

Transi uus peatreener Cenk Özcan: «Kõigepealt tahan tänada oma uut klubi külalislahkuse ja sõbralikkuse eest. Minu jaoks on palju uusi väljakutseid, aga ma usun, et jalgpall on rahvusvaheline keel, seega minu sisse elamine läheb sujuvalt. Ma arvan, et natuke juba tean eesti jalgpallist. Mäletan hästi Eesti koondist mängus Türgi vastu aastal 2011. Loomulikult olen põnevil enne esimest liigamängu. Ootan oma mängijatelt, et nad jälgiksid seda, mida oleme treeningutel harjutanud, ega kaotaks oma positsioone. Katsume mängida kompaktselt ning eelmises karikamängus meil tuli see hästi välja, mis tõi 7:0 võidu. Tegime kõike võimalikku, et analüüsida vastase mängu, kuid väga palju aega meil selleks ei olnud. Loodan, et tuleb põnev mäng, mis saaks ka fänne rõõmustada. Kõike paremat meie vastasele, oleme valmis võitlema.»