Otsepilt: kas Eesti võrkpallikoondis kindlustab Iisraelis koha EM-finaalturniirile?

Rahvusmeeskonna sidemängija ja kapten Kert Toobal teab, et Iisraeli vastu võõrsil kerge olema ei saa. «Seal on samamoodi kohalik publik omadele tuliselt kaasa elamas ja usun, et Iisrael osutab seal meile kõvasti vastupanu ja saab olema väga raske võitlus,» sõnas Toobal.

Nurgaründaja Robert Täht kinnitas, et meeskond läheb selle aasta viimases koondisemängus endast kõike andma, et edasipääs kindlustada. «Kindlasti läheme üritame edasipääsu kindlustada. Samas teame, et seal lihtne olema ei saa, lätlased said Iisraelis samuti 0:3 «sauna». Meil tuleb meelde jätta kolmapäeval Kalevi Spordihallis fännidelt saadud võimas emotsioon ja seda Iisraelis kasutada,» lisas Täht.