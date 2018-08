Toyota meeskonna pealik: ootan, et Latvala õnn pöörduks ja ta tuleks maailmameistriks

«Meil on Jari-Mattist väga kahju. Sellised asjad juhtuvad temaga liiga tihti. Ootame ja loodame, et tema õnn pöörduks ja ta saaks ühel päeval maailmameistriks tulla,» rääkis Mäkinen.

Latvala on sel hooajal pidanud katkestama kolm rallit, kuid tegelikult on korralikud tulemused kirjas vaid Monte-Carost ja Soomest, kust õnnestus lõpetada kolmandal kohal. Ebaõnne kõrval on sel hooajal teinud soomlane ka palju sõiduvigu.