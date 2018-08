Postimehe video. Toobal päev enne kodumängu Iisraeliga: kõik mehed on valmis ja tahtmist täis

Eesti alustas pühapäeval EM-valiksarja 3:1 võiduga Avo Keele juhendatava Läti üle. «Ma ei tea, kas meie mängus on märgatavalt parandamisruumi, aga kindlasti on mingeid detaile, mida saame paremini teha. Oleme need asjad üle vaadanud ja teame, et Iisrael on samasugune meeskond nagu Läti,» sõnas Toobal ning lisas, et sarnaselt Eestile valiksarja võiduga alustanud Iisrael on korralik meeskond.

Eesti on lähiminevikus Iisraeliga omajagu kohtunud ja üldjuhul on need mängud lõppenud eestlaste võiduga. Toobal ei soovi aastate taguseid mänge võrdluseks tuua. «Siin on mitu aastat vahele jäänud. Osad nooremad mehed on saanud paremaks ja vanemad mehed, kes on jäänud, annavad stabiilisust juurde. Iisrael näitas Läti mänguga, et neil on kvaliteeti küll ja veel. Peame olema väga keskendunud ja mängima oma heal tasemel, et see mäng võita.»

Toobal peab Eesti koondise eeliseks asjaolu, et pea igale positsioonile on pingi pealt võrdväärne mängija võtta. «See annab treeneritele lisakäike kõvasti juurde. Vastasel on meie vastu raskem analüüsi teha – nad peavad kõik mängijad ette valmistama. Iga üks võib mängu sekkuda ja mängu alustada. Seda veel ei tea, kuidas homme alustame, aga seda ei tea ka nemad. Kõik mehed on valmis ja tahtmist täis kohe esimesest hetkest väljakule minema,» lubas kapten.

Pühapäeval Riga Arenal peetud ajalooline Läti-Eesti lahing kujunes pigem Eesti kodumänguks. Toobal loodab, et Eesti fänniarmee vallutab ka homses mängus Iisraeliga Kalevi spordihalli. «Homme tuleb mõnus kodune atmosfäär ja ma loodan, et sellega teeme Iisraeli mängu võimalikult raskeks. Meil on kogu aeg hea aura ümber käinud koos fännidega ja ma loodan, et homme on samamoodi.»