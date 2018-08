Klavani esitlus Cagliaris: miks eestlane saarel end koduselt tunneb?

Klavan vastas igale küsimuse esitanud ajakirjanikule sõbraliku itaaliakeelse tervitusega, kuid vastas siiski küsimustele inglise keeles. Postimees toob küsimused ja vastused teieni täismahus.

Miks valisite Cagliari?

Esiteks, buongiorno! Cagliari tundus mulle perfektne valik. Minu kohta oli huvi üleval erinevatest riikidest ja erinevatest klubidest, kuid kui kuulsin, et Serie A klubi Cagliari huvitub minust, oli see minu jaoks suur väljakutse. See aitas mul otsustada. Kuulsin Cagliari kohta paljudelt Serie A mängijatelt head.

Kas olete valmis pühapäeval mängima?

Jah, muidugi!

Kas nägite pühapäeval mängu Cagliari ja Empoli vahel? Kas olete rääkinud kellegagi Cagliarist enne siiatulekut, et aru saada, millist jalgpalli mängitakse?

Ma ei näinud mängu, sest olin lennukis teel Cagliarisse. Täna või homme vaatan mängu, mis juhtus. Ma pole mitte kellegagi rääkinud. Meediast käis läbi, et rääkisin Darioga (Srna – toim), aga tegelikult suhtlesin vaid Dejan Lovreniga.

Tere, Ragnar! Kasvasite üles, jälgides Zinedine Zidane’i tegusid, kes mängis ka aastaid Serie A-s. Kas mõtlesite kunagi, et ükskord mängite samuti Serie A-s ning teete seda esimese eestlasena?

Jah, Zizou oli üles kasvades üks minu iidoleid ja ma olen alati tahtnud Serie A-s mängida. See on üks maailma parimaid liigasid. Mul on olnud oma karjääri jooksul võimalus mängida mitmes tugevas liigas ja see on mulle veel üks suurepärane väljakutse.

Millal tekkis esimene kontakt Cagliariga ning kui kaua see otsus aega võttis? Miks fännid armastavad Klavanit?

Kõik juhtus umbes kahe päeva jooksul, minu otsus ja ülemineku teoks saamine toimus 48 tunniga. Suurt juttu polnud, sest kõik juhtus nii kiiresti. Miks? Ma ei teagi, sest ma olen blond! (saal naerab).

Sest ma olen tore kutt ja rahulik, võib-olla seepärast.

Kas olete ka väljakul rahulik?

Jah, see on alati olnud mingu mängustiil. Väikesena oli minu iidoliks keskkaitsjana Paolo Maldini. Ta oli alati palliga rahulik.

Kas olete juba valinud välja ka oma särginumbri? Kui jah, siis mis see täpsemalt on?

Hakkan kandma Cagliaris särki numbriga 15. Eesti koondises olen alati seda kandnud. Kui läksin Liverpooli, oli selle hõivanud Daniel Sturridge. Mulle öeldi seal, et seda ma ei saa, seetõttu olin Liverpoolis 17.

Kui raske on tulla Meistrite liiga finaali jõudnud klubist Liverpoolist sellisesse klubisse, mis võitleb oma positsiooni eest ja väljakukkumisega Serie A-st?